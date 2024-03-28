В СГУ впервые прошёл День учителя физики

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В среду, 27 марта, в рамках научно-образовательного фестиваля «Неделя педагогического образования» прошёл День учителя физики в СГУ имени Н.Г. Чернышевского. В VIII корпусе собрались 153 учителя со всей Саратовской области. Преподаватели Института физики рассказали о достижениях учёных СГУ, провели мастер-классы и познакомили педагогов с научными лабораториями.Пленарное заседание открыла руководитель приоритетных проектов и программ СГУ Е.Г. Елина: «Уже в одиннадцатый раз мы организуем фестиваль “Неделя педагогического образования”. Он стал визитной карточкой нашего университета. Это уникальная площадка, на которой собираются студенты – будущие педагоги, преподаватели, учителя и директора образовательных учреждений. Мы проводим дискуссионные площадки, мастер-классы, организуем олимпиаду по педагогике для студентов. Двадцатый год в СГУ проходит конкурс профессионального мастерства “Шаг в профессию”. В этом году мы впервые организовали День учителя физики в Саратовском университете. Почему именно учителя физики? Во-первых, в нашем регионе ощущается острая нехватка учителей физики. Во-вторых, мы понимаем необходимость повышения популярности научно-технических и инженерных профессий. Мы бы хотели, чтобы наше общение не закончилось сегодня, а продолжилось сотрудничеством школ нашей области и Саратовского университета».Заведующий кафедрой общей, теоретической и компьютерной физики В.М. Аникин рассказал об истории физико-математического образования в СГУ. Валерий Михайлович отметил, что в этом году выходит шестой том труда «Очерки истории физико-математического образования в Саратовском университете».Заведующий кафедрой оптики и биофотоники Института физики, член-корреспондент РАН В.В. Тучин выступил с докладом «Биофотоника – новая наука на службе человека». Валерий Викторович рассказал о применении оптического просветления для диагностики и лечения раковых и инфекционных заболеваний.Заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики О.Е. Глухова познакомила участников с возможностями цифровой платформы «KVAZAR» – многопроцессорного программного комплекса для молекулярного моделирования. Комплекс предназначен для решения широкого класса задач биофизики, медицины и наноэлектроники. Недавно с помощью «KVAZAR» учёные СГУ создали цифровой прототип наноразмерного источника электрического тока.Директор Института физики С.Б. Вениг остановился на качественной подготовке студентов в Саратовском университете. «Вы ведёте лучший предмет из тех, что преподают в школе, ведь именно физика формирует многообразное, комплексное мышление, необходимое для любого вида деятельности», – обратился к учителям Сергей Борисович.Заведующий кафедрой динамического моделирования и биомедицинской инженерии А.С. Караваев поделился цифровыми инструментами, которые можно использовать для решения инженерных задач в проектной деятельности школьников. Анатолий Сергеевич отметил, что школьная поисковая задача должна отличаться новизной и актуальностью, быть решаемой, а также интересной и школьнику, и руководителю, и жюри конкурсов. Модератор пленарного заседания, заместитель директора Института физики СГУ А.Б. Адилова пригласила учителей и учеников к участию в конференции школьников «Окно в науку».По окончании пленарного заседания учителя отправились на серию мастер-классов, на которых университетские преподаватели представили педагогам актуальные подходы к проведению уроков физики в школе.В завершение Дня учителя физики гости университета посетили лабораторию биомедицинской фотоакустики, студенческое конструкторское бюро «Рубеж-СГУ», учебную лабораторию полупроводниковой электроники, кафедру нелинейной физики, лабораторию «Магнитные метаматериалы», технологические фаблабы, учебную лабораторию криминалистического материаловедения, кафедру электроники, колебаний и волн и коллекцию физических приборов и лекционных демонстраций.Каждый учитель получил сертификат участника.«Для учителя физики, который работает в Саратовской области, такое мероприятие – одно из немногих событий, где можно узнать о современных тенденциях в области физики и физического образования. Полезно было услышать комментарии по оформлению второй части ЕГЭ по физике от Алексея Владимировича Савина. Интересным был доклад корифея биофотоники Валерия Викторовича Тучина. Удивительно, как такую сложную науку Валерий Викторович преподносит в такой простой и понятной форме. Всё, что мы сегодня узнали, было интересным и полезным. Выражаю благодарность организаторам этого мероприятия», – отметила учитель физики гимназии №3 Н.В. Григорьева.