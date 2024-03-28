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Мужчины и женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье

Новости / Здоровье
Мужчины и женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье

В программу диспансеризации добавлены обследования для выявления негативно влияющих на беременность и роды заболеваний

Диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья предусматривает 1-й и 2-й этапы для взрослых в возрасте 18-29 лет и 30-49 лет, включающие лабораторные исследования и инструментальные медицинские вмешательства, направленные на выявление заболеваний органов малого, в том числе инфекционных.

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на второй этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза.

«Оценка репродуктивного здоровья является частью плана мероприятий к Году семьи и особенно важна для желающих завести детей. Главная цель новых медицинских осмотров заключается в выявлении состояний и заболеваний, способных негативно повлиять на беременность и ее течение, а также на роды и послеродовой период», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.

Диспансеризация в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, доступна каждому. Ее можно пройти в поликлинике по месту проживания. Для удобства пациентов, на официальных сайтах каждой медицинской организации, размещена подробная информация о порядке прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая углубленную, график работы кабинета/отделения, контактные номера телефонов (в том числе непосредственно главного врача), а также возможна запись по телефону или в своем личном кабинете на едином портале государственных услуг.