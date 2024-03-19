В Саратовском областном кардиологическом диспансере впервые провели эндоскопические операции на сердце

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В ходе операций исправляли одну из самых распространенных патологий — мерцательную аритмиюХирургические вмешательства провели главный врач областного клинического кардиологического диспансера, к.м.н. Владимир Дудаков и кардиохирург ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Егор Малышенко. Отбор пациентов для лечения осуществил заведующий кардио-хирургическим отделением №3 ГУЗ «ОККД», аритмолог, к.м.н. Денис Терехов.Все манипуляции были проведены на современной эндоскопической стойке с 3D-форматом, которую саратовским сердечно-сосудистым хирургам предоставила международная школа постдипломного образования «Эскулап академия», и собственном оборудовании.Хирурги, не прерывая сердечную деятельность пациентов, восстановили и зафиксировали нормальный синусовый ритм. В настоящее время больные находятся под наблюдением в отделении хирургической аритмологии кардиодиспансера, послеоперационный период проходит гладко.«В нашем отделении хирургической аритмологии работает серьезная команда врачей, которыми выполняется очень много инвазивных аритмологических вмешательств с хорошим клиническим эффектом. Но есть когорта пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий - им для достижения стойкого положительного результата необходимы повторные операции, которые не всегда можно провести стандартными способами. Именно в таких случаях и применяется торакоскопия», - пояснил Владимир Дудаков.Освоение инновационной методики пополнило копилку профессиональных навыков кардиохирургов областного клинического кардиологического диспансера и подготовило учреждение к расширению спектра оказываемой высокотехнологичной помощи.