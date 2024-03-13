Московские специалисты провели прием в Перинатальном центре

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Были проконсультированы 32 беременные женщины с осложнениями в течение беременности и 37 пациенток гинекологического профиля. В ходе консультаций специалисты отобрали наиболее сложных пациенток для оказания им медицинской помощи в условиях Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.«Мы благодарны федеральным специалистам за такую важную практическую помощь. Вопрос повышения рождаемости является одним из актуальнейших для нашей страны и для области. Об этом говорил Президент страны Послании к Федеральному Собранию, ситуацию не снимает с контроля губернатор Роман Бусаргин. Медицинские консультации и рекомендации московских практиков помогают нашим специалистам скорректировать лечение пациенткам, ожидающим малыша и только планирующим беременность, а значит и реализовать свою мечту – стать матерью», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.