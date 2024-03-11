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К местам Масленичных мероприятий в Саратове и Энгельсе ведут отремонтированные дороги

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К местам Масленичных мероприятий в Саратове и Энгельсе ведут отремонтированные дороги


Специалисты областного Минтранса рассказали, к каким местам мероприятий, посвященным Масленице, можно добраться по обновленным улицам. Их отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ, начиная с 2020 года.

В городе Энгельсе будут проводиться мероприятия в ДК «Дружба». Ранее были отремонтированы две дороги, которые ведут к данному учреждению: улица Ломоносова на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ «Перинатальный центр» (1,38 км) и улица Космонавтов от Полтавской до Менделеева (830 метров). Работы были выполнены в 2020-м и 2023 годах, соответственно
Дорога от улицы. Жуковского до Плодородной (от д. № 90А по ул. Танкистов до ул. Плодородная) ведет к СОШ № 71. Там проводится районный конкурс народно-прикладного творчества «Душа моя, Масленица». Протяженность отремонтированного пути в 2023-м году составила 1,69 км
Дорога по улице Авиастроителей (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до проспекта Энтузиастов) ведет к Скверу Дружбы народов. Протяженность участка, который привели в нормативное состояние, свыше 500 метров.

В бассейне «Саратов» запланирован Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди команд обучающихся спортивных школ г. Саратова. И, хотя, само мероприятие стартует 18 марта, на следующий день после завершения Масленицы, организаторы приурочили фестиваль к масленичной неделе. К учреждению ведет дорога, отремонтированная в 2023-м году, - улица Дегтярная. Протяженность обновленного участка – более 700 метров.