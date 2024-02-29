В этом году планируется привлечь 74 медиков для работы в сельской местности

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В министерстве здравоохранения прошло заседание комиссии, на котором рассмотрели документы участников программы «Земский врач»/«Земский фельдшер».На получение единовременных компенсационных выплат претендуют 4 врачей и 1 фельдшер скорой медицинской помощи из Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Федоровского и Александрово-Гайского районов.«В прошлом году в рамках программы было привлечено 80 медиков в различные районы области. В 2024 году мы планируем заключить 74 договора с 55 врачами и 19 средними медработниками. Программы действуют с 2012 года и доказали свою состоятельность. По поручению Президента Владимира Путина они будут продлены до 2030 года», - объяснил министр здравоохранения Олег Костин.