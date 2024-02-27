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Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей

Новости / Здоровье
С 1 апреля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина повысится заработная плата медработников сельской местности.



В поселках Саратовской области с населением до 50 тысяч человек врачи прогнозно будут получать 118,7 тысяч рублей, 50 тысяч рублей из них – это социальная выплата. Средний медперсонал станет зарабатывать 66,4 тысячи рублей, социальная выплата из них – 30 тысяч рублей.

В населенных пунктах с охватом жителей от 50 до 100 тысяч человек планируется, что заработная плата врачей составит 107,4 тысячи рублей, из них 29 тысяч рублей – социальная выплата. Оплата труда среднего медперсонала вырастет до 53,5 тысячи рублей с социальной выплатой – 13 тысяч рублей.

В учреждениях, оказывающих населению высокотехнологичную медицинскую помощь, заработная плата врачей составит 96,8 тысяч рублей, а среднего медперсонала – 45,8 тысячи рублей.

При этом доход конкретного работника будет складываться из зарплаты и соцвыплат и зависеть от квалификации, объема и условий работы, сложности, количества и качества выполняемой работы, и может быть как выше, так и ниже прогнозного значения заработной платы по соответствующей категории работников.

– О повышении заработных плат медикам первичного звена здравоохранения в малых городах, в районных центрах и сёлах заявил Президент Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий. Очередные меры поддержки медиков – еще один инструмент для эффективной работы здравоохранения. Министерство здравоохранения приступило к подготовке необходимой документации и расчетам, чтобы к назначенному сроку были завершены все необходимые процедуры, - поделился министр здравоохранения Олег Костин.