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В Саратовской больнице заменят 40-летние лифты

Новости / Здоровье
В Саратовской больнице заменят 40-летние лифты


С инициативой о выделении денежных средств на замену лифтов в лечебных учреждениях Саратовской области в рамках региональной программы выступил Губернатор Роман Бусаргин.

Лифты – необходимая часть инфраструктуры, которая нужна и пациентам, особенно маломобильным, и медицинскому персоналу. Лифтовое оборудование в больницах – не роскошь, а жизненно важное средство для перевозки пациентов, медицинского оборудования и приспособлений для лиц с ограниченными возможностями.
В 8-й городской клинической больнице в текущем году планируется заменить 7 из 8 действующих лифтов.

В Саратовской больнице заменят 40-летние лифты

«Нашему лифтовому хозяйству в стационаре и перинатальном центре более 40 лет. Подобный солидный «возраст» социально-значимых механизмов создавал больнице множество проблем. Во-первых, лифты настолько изношены и так нестабильно работают, что их приходится постоянно ремонтировать. А во-вторых, регулярно продлевать срок их эксплуатации.
Но были выделены средства для замены практически всех лифтов. В настоящий момент проведены необходимые конкурсные процедуры, готовы проекты. Обновление будет проводиться в три этапа, поскольку остановка одновременно всех лифтов просто невозможна. Мы рассчитываем, что запланированные работы в полном объеме будут завершены осенью 2024 года», - рассказал главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.