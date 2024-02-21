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Повышение зарплат медработникам станет стимулом их дальнейшего развития в профессии

Новости / Здоровье
Повышение зарплат медработникам станет стимулом их дальнейшего развития в профессии


О повышении заработных плат медикам на Форуме будущих технологий заявил Президент Владимир Путин.

Он предложил повысить выплаты медикам в малых городах и селах с марта, ведь очевидно, что сельские врачи и фельдшеры сталкиваются с более тяжелыми условиями работы.

Система здравоохранения, как и многие другие, столкнулась с нехваткой кадров. Проблема стоит остро в малых городах и сельской местности, включая отдаленные районы. Не хватает, как участковых врачей, так и узких специалистов. Наша область не является исключением.

«Государство уделяет большое внимание развитию малых городов, сел, в том числе укомплектованности медицинских учреждений кадрами. Не секрет, что на сегодняшний день в Балашовской районной больнице, на нескольких ФАПах, и врачебных амбулаториях на местах не хватает кадров.

И вот это повышение заработной платы как раз станет тем самым стимулом для привлечения в нашу больницу медицинских работников. Конечно, мы и ранее решали проблему нехватки специалистов, используя ряд инструментов, таких как целевое обучение специалистов и несколько государственных программ. Новое президентское решение, конечно, поможет быстрее решить кадровый вопрос. У тех, кто работает в медицинской сфере, будет бОльший стимул продолжать развиваться в рамках своей профессии. У молодых медиков, я уверен, появится интерес устраиваться на работу в сельскую местность. Новое решение существенно повысит уровень их финансовой поддержки, станет стимулом для закрепления медицинских работников на местах», - прокомментировал главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий