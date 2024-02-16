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В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория

Новости / Здоровье
В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория


Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, новая модульная конструкция расположена в центре села и оснащена большим количеством кабинетов и всей необходимой аппаратурой.

За первый месяц работы Новопокровской врачебной амбулатории терапевт Татьяна Некрасова проконсультировала 232 человека, 12 из них прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, некоторые взяты на диспансерное наблюдение, 10 человек осмотрено на дому, на выезде в поселке Соцземледельский осмотрено 24 человека, в кабинете зубного врача осмотрено 86 человек.

Проведено 117 различных анализов, восемь человек прошли курс процедур в физиотерапевтическом кабинете, в смотровом кабинете проконсультировано 160 женщин (профилактические осмотры - 147; с заболеваниями - 13).

Детский кабинет принял 48 детей, осуществлен патронаж троих малышей.

«За первый месяц работы это очень хороший результат. Врачебная амбулатория значительно больше фельдшерско-акушерского пункта, здесь больше кабинетов, работает зубной врач, чья помощь очень востребована, и физиотерапевтический кабинет, который также не пустует. Безусловно, от возведения амбулатории выиграли все – и жители и медицинские работники», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.