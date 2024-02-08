8 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 февраля
В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
17:00 | 08 февраля
Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города
16:37 | 08 февраля
Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади
16:32 | 08 февраля
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы
16:00 | 08 февраля
Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
15:13 | 08 февраля
IT-разработка с технологиями ИИ
15:00 | 08 февраля
На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
14:20 | 08 февраля
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части
13:00 | 08 февраля
Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»
12:58 | 08 февраля
В День науки: о философии Булгакова, любимом романе и об истинной любви, а также почему рукописи не горят - с Жанной Андриевской
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы

Новости / Здоровье
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы


Депутаты Саратовской областной Думы на очередном заседании поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.

Областной детской клинической больнице выделили 12 млн рублей для оснащения необходимым оборудованием. Строительство нового корпуса медучрежения проводилась по инициативе  и  при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.  В скором времени здесь появятся новая мебель, необходимый разнообразный инвентарь.

«Весь коллектив с нетерпением ждет, когда наши маленькие пациенты и сами врачи смогут переехать на прежнее место в новый корпус. Дети будут размещаться в 2-х, 3-х и 4-х местных палатах с отдельными душевыми и комнатами гигиены, также расширятся возможности для совместного пребывания родителей с детьми во время лечения. У нас уже идут последние приготовления, закупается все, вплоть до мелочей. Полученные средства помогут обеспечить комфортное пребывание детей и их родителей», - поделилась главный врач Областной детской клинической больницы Наталья Троицкая.

Кроме того, более 8 млн рублей выделили на проведение капитального ремонта одного из корпусов клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева. Скоро в одной из старейших больниц города Саратова произойдут долгожданные перемены.