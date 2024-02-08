Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы

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Депутаты Саратовской областной Думы на очередном заседании поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.Областной детской клинической больнице выделили 12 млн рублей для оснащения необходимым оборудованием. Строительство нового корпуса медучрежения проводилась по инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. В скором времени здесь появятся новая мебель, необходимый разнообразный инвентарь.«Весь коллектив с нетерпением ждет, когда наши маленькие пациенты и сами врачи смогут переехать на прежнее место в новый корпус. Дети будут размещаться в 2-х, 3-х и 4-х местных палатах с отдельными душевыми и комнатами гигиены, также расширятся возможности для совместного пребывания родителей с детьми во время лечения. У нас уже идут последние приготовления, закупается все, вплоть до мелочей. Полученные средства помогут обеспечить комфортное пребывание детей и их родителей», - поделилась главный врач Областной детской клинической больницы Наталья Троицкая.Кроме того, более 8 млн рублей выделили на проведение капитального ремонта одного из корпусов клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева. Скоро в одной из старейших больниц города Саратова произойдут долгожданные перемены.