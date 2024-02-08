IT-разработка с технологиями ИИ

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Авторский коллектив ученых получил патент на перспективное ПО в области медицины с технологиями искусственного интеллекта.Группа авторов из числа сотрудников и студентов Саратовского медуниверситета (Владимир Масляков, Алексей Паршин, Максим Полиданов, Кирилл Волков, Лев Высоцкий), а также представителей механико-математического факультета Пермского университета (Марина Барулина, Даниил Сухой) представили передовую разработку – программное обеспечение, позволяющее предсказать развитие послеоперационных осложнений у пациентов с перитонитом. Ученые получили патент на программное обеспечение и активно проводят дальнейшую разработку.Математический анализ данных и обучение моделей ИИ осуществлялись под руководством профессора кафедры мобилизационной подготовки медицины здравоохранения и медицины катастроф СГМУ, докт. мед наук Владимира Маслякова, доцента кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Алексея Паршина, врио декана механико-математического факультета Пермского университета Марины Барулиной.Проект саратовских и пермских ученых является перспективной разработкой в области экстренной практической медицины, поскольку перитонит является опасным для жизни хирургическим заболеванием, всегда требующим быстрого оперативного вмешательства.Благодаря новому программному обеспечению медики смогут заранее скорректировать схему лечения и повысить качество реабилитационного периода.