Саратовские клиники – лидеры премии «Выбор пациента 2023»

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Обладателями премии в Саратовской области стали государственные больницы, медицинские центры и поликлиникиВ конце прошлого года медицинский сервис «НаПоправку» провел премию «Выбор пациента», по результатам которой было награждено более 1800 частных и государственных лечебно-профилактических учреждений, а также более 9 тыс медицинских работников по всей России.В Саратовской области в номинации «Лучшие клиники Саратова» награждены клиники подведомственные областному министерству здравоохранения: