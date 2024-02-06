6 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
20:46 | 06 февраля
«Компания ОЗ» помогает детям Луганска, оставшимся в трудной ситуации
18:46 | 06 февраля
В Саратове тротуары обрабатывают противогололедными материалами
18:00 | 06 февраля
Посетители выставки «Россия» виртуально прогулялись по пешеходному кольцу Саратова
17:00 | 06 февраля
Ремонт общежития в Новоузенске доведут до конца
16:30 | 06 февраля
В Ершовском районе по региональной программе отремонтируют еще один Дом культуры
15:49 | 06 февраля
В 2023 году саратовские самозанятые заработали 12 млрд рублей
15:00 | 06 февраля
Саратовские клиники – лидеры премии «Выбор пациента 2023»
14:00 | 06 февраля
Отечественные препараты для домашних животных будут выпускать в Саратове
13:00 | 06 февраля
Более 200 операций провели в январе в региональном сосудистом центре в Энгельсе
12:00 | 06 февраля
В рамках открытия Года семьи в области прошел «Единый день приема семей с детьми»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовские клиники – лидеры премии «Выбор пациента 2023»

Новости / Здоровье
Саратовские клиники – лидеры премии «Выбор пациента 2023»

Обладателями премии в Саратовской области стали государственные больницы, медицинские центры и поликлиники

В конце прошлого года медицинский сервис «НаПоправку» провел премию «Выбор пациента», по результатам которой было награждено более 1800 частных и государственных лечебно-профилактических учреждений, а также более 9 тыс медицинских работников по всей России.
В Саратовской области в номинации «Лучшие клиники Саратова» награждены клиники подведомственные областному министерству здравоохранения: