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В регионе появится шесть новых поликлиник

Новости / Здоровье
Строительство медицинских учреждений губернатор Роман Бусаргин обсудил на совещании с руководителями профильных ведомств.



Объекты будут возведены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом Владимиром Путиным.

Поликлинику в селе Озинки планируется начать в этом году. Она сможет принимать порядка 150 человек в день, из них 50 детей. Губернатор поручил комитету по реализации инвестпроектов в строительстве разработать подробную дорожную карту строительных работ.

Поликлиника в микрорайоне Шурова Гора (Энгельс) будет рассчитана на 300 посещений в смену. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. Планируется, что после этой процедуры будет объявлен аукцион на определение подрядчика, который будет строить объект.

Поликлиника в Поливановке (Ленинский р-н Саратова) находится в стадии проектирования. Учреждение сможет принимать 150 пациентов в день, в том числе 50 – в детском отделении.

Поликлиника в микрорайоне Авиатор (Заводской р-н Саратова) будет похожа на аналогичный комплекс в микрорайоне Звезда. Сейчас ведется разработка проекта.

Кроме того, продолжается строительство поликлиник в Новоузенске и Красном Куте.

«Программа, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, направлена на дальнейшее развитие нашего здравоохранения. Строительство новых поликлиник и больниц ведется не только в крупных городах, но и отдаленных районах. Тем самым расширяются возможности граждан на получение высокотехнологичной медицинской помощи практически рядом с домом»
, - подчеркнул губернатор.