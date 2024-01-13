Скорая помощь для жителей микрорайонов Солнечный 1 и 2 и поселка Юбилейный стала ближе и доступней

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«Солнечный-2 - это без преувеличения, город в городе. Здесь проживает более 120 тыс взрослых и детей, при этом район разрастается стремительно, появляются новые дома, новые жители.Район изначально был спроектирован не очень удачно, здесь не учтены многие необходимые для жителей службы, в том числе и такая нужная подстанция скорой помощи, из центральных районов время доезда бригады скорой помощи значительно увеличивается, теряется драгоценное время. Необходимость в организации подстанции назрела давно. На данный момент вопрос с оказанием скорой медицинской помощи жителям решен. В настоящее время ведется подбор помещения для открытия еще одной, дополнительной подстанции скорой медицинской помощи для жителей этих районов», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.