В Питерке завершается строительство новой поликлиники

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Введение в эксплуатацию новой поликлиники позволит расширить перечень медицинских услуг для жителей. Медучреждение уже оснастили диагностическим оборудованием, в том числе:- цифровым рентгеновскиим аппаратом на три рабочих места;- флюорографом;- дентальным рентгенологическим аппаратом;- аппаратом ультразвуковой диагностики.Социально-значимый объект ввводится в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену (250 посещений для взрослых и 50 для детей) и будет оказывать помощь более 15 тыс. жителям района, 3 тыс. из которых – дети.Сейчас завершается укомплектование кадрами. Планируется, что прием будут вести узкие специалисты: невролог, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, эндокринолог, кардиолог, психиатр, нарколог, и конечно, участковые терапевты и педиатры.«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений. В Саратовской области реализация программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина.В трёхэтажном здании поликлиники размещены лечебно-диагностическое отделение, отделение с кабинетами врачей общей практики и профильных направлений, отделение экстренной помощи, функциональной диагностики и физиотерапии, лаборатория и дневной стационар. Новая поликлиника станет хорошим подарком всем жителям на Новый год» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.