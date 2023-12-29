29 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 28 декабря
В Саратовской области газифицировали храм XIX века
17:35 | 28 декабря
В Питерке завершается строительство новой поликлиники
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
13:00 | 28 декабря
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»
12:00 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
11:00 | 28 декабря
Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей
10:00 | 28 декабря
Определен лучший лектор из вузов Саратовской области
09:00 | 28 декабря
Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Питерке завершается строительство новой поликлиники

Новости / Здоровье
В Питерке завершается строительство новой поликлиники


Введение в эксплуатацию новой поликлиники позволит расширить перечень медицинских услуг для жителей. Медучреждение уже оснастили диагностическим оборудованием, в том числе:
- цифровым рентгеновскиим аппаратом на три рабочих места;
- флюорографом;
- дентальным рентгенологическим аппаратом;
- аппаратом ультразвуковой диагностики.

В Питерке завершается строительство новой поликлиники

Социально-значимый объект ввводится в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену (250 посещений для взрослых и 50 для детей) и будет оказывать помощь более 15 тыс. жителям района, 3 тыс. из которых – дети.

В Питерке завершается строительство новой поликлиники

Сейчас завершается укомплектование кадрами. Планируется, что прием будут вести узкие специалисты: невролог, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, эндокринолог, кардиолог, психиатр, нарколог, и конечно, участковые терапевты и педиатры.

В Питерке завершается строительство новой поликлиники

«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений. В Саратовской области реализация программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина.
В трёхэтажном здании поликлиники размещены лечебно-диагностическое отделение, отделение с кабинетами врачей общей практики и профильных направлений, отделение экстренной помощи, функциональной диагностики и физиотерапии, лаборатория и дневной стационар. Новая поликлиника станет хорошим подарком всем жителям на Новый год» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.