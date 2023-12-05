Лучшего неонатолога области наградили на конгрессе «Национальное здравоохранение - 2023»

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Победителем от Саратовской области стала Марина Барулина - неонатолог Клинического перинатального центра Саратовской области.«Поздравляем Марину Александровну с высокой оценкой ее работы. Выдвижение врачей, специалистов по всем номинациям осуществлялось коллективами организаций исходя из профессиональных качеств претендентов. Марина Александровна уже более десяти лет работает в должности заведующего отделением патологии новорождённых и недоношенных детей - врача неонатолога. Общий стаж работы более 18 лет. Она постоянно совершенствуется как профессионал, достигает высоких результатов. Желаем ей дальнейшего роста», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Конгресс проходил 1-2 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В мероприятии принимали участие ведущие эксперты здравоохранения, региональные министры здравоохранения, главные врачи и молодые специалисты — врачи и ученые.Ключевые мероприятия конгресса включали в себя экскурсионные программы для участников по ведущим научным и медицинским центрам Москвы, мероприятия с участием членов Правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, тематические сессии, посвященные достижениям и перспективам развития различных направлений в здравоохранении, встречи Министра здравоохранения РФ с региональными лидерами отрасли и представителями бизнеса.