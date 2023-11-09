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В строящейся областной детской больнице появится новое современное отделение реабилитации

Новости / Здоровье
В рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Здравоохранение» на территории Саратова продолжается реконструкция корпуса Областной детской клинической больницы на улице Вольской.
В строящейся областной детской больнице появится новое современное отделение реабилитации



Вместо старого трехэтажного здания 30-х годов возведен новый современный семиэтажный корпус. На текущий момент строительная готовность объекта более 90%. Завершить реконструкцию планируется в начале января 2024 года. В настоящее время ведется внутренняя отделка и монтаж оборудования. До реконструкции медучреждения в тесных палатах размещалось 7-12 детей, также не было условий для совместного пребывания родителей с детьми во время лечения.

Напомним, за помощью в создании современного медицинского центра жители обращались к Вячеславу Володину. Их просьба была поддержана и теперь маленькие пациенты получат возможность размещения в двух, трех и четырехместных палатах с отдельными душевыми и комнатами гигиены.

Недавно Вячеслав Володин ознакомился с ходом завершения реконструкции Саратовской областной детской клинической больницы. Подрядчики заверили Володина, что объект сдадут до 1 января 2024 года.

Отметим, что на последнем заседании Саратовской областной думы депутаты поддержали несколько важных инициатив губернатора Романа Бусаргина, в том числе и по выделению денежных средств на завершение реконструкции и оснащение детской больницы. 250 млн рублей пойдут на установку системы отопления и водоснабжения, а также монтажа внешних коммуникаций в строящемся корпусе. Кроме того, на выделенные еще 25 млн рублей будет оснащено отделение реабилитации и конференц-зал в новом здании больницы.

«Это поистине долгожданное событие для всего коллектива больницы, здание десятилетиями нуждалось в модернизации и расширении лечебных помещений. Выделенные дополнительно средства помогут ввести в эксплуатацию новый корпус в соответствии с установленными сроками. Держим на еженедельном контроле строительные, монтажные и отделочные работы. Здесь будут размещены девять отделений, в том числе и отделение реабилитации, на оснащение которого выделены денежные средства. И коллектив больницы, и наши маленькие пациенты с нетерпением ждут, когда можно будет разместиться в новом уютном корпусе!», - поделилась главный врач Саратовской областной детской клинической больницы Наталья Троицкая.