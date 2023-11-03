Участникам пресс-тура удалось прикоснуться к чуду появления на свет новой жизни

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Они побывали в отделении новорожденных детей, посетили отделение паталогий беременности и реанимации новорожденных, также им представилась возможность заглянуть в палату, где проходят роды. Журналисты смогли пообщаться и с теми, кто стал родителями совсем недавно – в Перинатальном центре организовано совместное пребывание родильниц с новорожденными в 1-2-3 местных палатах, по желанию женщина может выбрать палаты с возможностью постоянного совместного пребывания с самыми близкими членами семьи. Здесь приветствуются и пропагандируются партнерские роды.«Перинатальный центр принимает не только жительниц Саратовской области, но и женщин из других регионов. Ежемесячно целенаправленно в горбольницу №8 приезжают около двух десятков иногородних рожениц, например, из Волгоградской области», - поделился главный врач учреждения Юрий Максимов.Палаты родового отделения оборудованы индикаторными коридорными устройствами. В родильном блоке осуществляется непрерывный мониторинг состояния матери и плода в процессе родов с передачей всех данных в ординаторскую и в каждый родильный зал. В 2022 году установлена станция кардиомониторного слежения за пациентами отделения реанимации.В 2022 году в Перинатальном центре принято 6147 родов. На данный момент эта цифра – порядка 5050.«Здесь умеют работать и с клинически сложными случаями. За безопасность пациентки и малыша отвечает современное высокотехнологичное оборудование, самые современные методики и технологии родовспоможения, и, безусловно, квалифицированные кадры. Сотрудники постоянно повышают свою квалификации на центральных базах страны. Принимают участие в работе профильных семинаров и конгрессов. В сложных ситуациях - консультируются с ведущими профильными клиниками с использованием системы телемедицины. Это лечебное учреждение – еще одно доказательство того, что саратовская медицина меняется, становится и высокотехнологичной и пациентоориентированной», - подытожил министр здравоохранения Олег Костин.