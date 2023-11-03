Бригада саратовских врачей отправилась на Донбасс
Терапевты и узкие специалисты проведут диспансеризацию жителей Сватовского района ЛНР.
Возглавил бригаду главный врач Саратовской городской поликлиники № 20 Дмитрий Кедров.
Врачи взяли с собой в командировку все необходимое оборудование, которое поможет им провести медицинские обследования жителей.
Это два передвижных комплекса для проведения флюрографии и маммографии, аппараты ЭКГ, анализаторы глюкозы и холестерина.
«Наши медики выезжают в Сватовский район не только в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Правительством Саратовской области РФ и Администрацией Сватовского района ЛНР, но и по зову сердца. Они вносят свою весомую лепту, не остаются в стороне, их задача – помочь тем, кто в этом нуждается», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.