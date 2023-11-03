Бригада саратовских врачей отправилась на Донбасс

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Терапевты и узкие специалисты проведут диспансеризацию жителей Сватовского района ЛНР.Возглавил бригаду главный врач Саратовской городской поликлиники № 20 Дмитрий Кедров.Врачи взяли с собой в командировку все необходимое оборудование, которое поможет им провести медицинские обследования жителей.Это два передвижных комплекса для проведения флюрографии и маммографии, аппараты ЭКГ, анализаторы глюкозы и холестерина.«Наши медики выезжают в Сватовский район не только в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Правительством Саратовской области РФ и Администрацией Сватовского района ЛНР, но и по зову сердца. Они вносят свою весомую лепту, не остаются в стороне, их задача – помочь тем, кто в этом нуждается», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.