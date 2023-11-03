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Бригада саратовских врачей отправилась на Донбасс

Новости / Здоровье
Бригада саратовских врачей отправилась на Донбасс


Терапевты и узкие специалисты проведут диспансеризацию жителей Сватовского района ЛНР.

Возглавил бригаду главный врач Саратовской городской поликлиники № 20 Дмитрий Кедров.

Врачи взяли с собой в командировку все необходимое оборудование, которое поможет им провести медицинские обследования жителей.

Это два передвижных комплекса для проведения флюрографии и маммографии, аппараты ЭКГ, анализаторы глюкозы и холестерина.

«Наши медики выезжают в Сватовский район не только в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Правительством Саратовской области РФ и Администрацией Сватовского района ЛНР, но и по зову сердца. Они вносят свою весомую лепту, не остаются в стороне, их задача – помочь тем, кто в этом нуждается», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.