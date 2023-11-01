Жители региона могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений

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Виджет, который позволяет записать себя или другого человека к врачу, установили уже 87 официальных сообществ учреждений здравоохранения Саратовской области.«На сегодняшний день в 100% официальных сообществах учреждений здравоохранения региона установлены виджеты «Запись к врачу». С помощью мини-приложения в «ВКонтакте» теперь можно записаться на прием к специалистам. Жителям теперь не нужно никуда звонить или идти. Цифровизация приходит в каждый дом и значительно упрощает жизнь саратовцев.Сегодня официальные страницы учреждений – это не только канал коммуникаций, из которых люди узнают новости больниц, поликлиник, получают ответы на вопросы, но и площадка для предоставления востребованных сервисов. Сервис набирает популярность, надеюсь, что в ближайшее время, он станет востребованным и необходимым», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Напомним, для получения услуги необходимо перейти в официальный паблик учреждения. Далее выбрать виджет «Запись к врачу»» и авторизоваться.Сервис позволяет записать себя, своего ребенка или другого человека к врачу, проверить данные полиса обязательного медицинского страхования и информацию о созданных записях к врачу, при необходимости можно отменить или добавить талон в календарь.