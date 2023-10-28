Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

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Гости в сопровождении Сергея Викторовича посетили оперблок, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики, поликлиническое отделение, а также отделении радиотерапии Энгельского подразделения диспансера.Главный врач отметил, что в распоряжении врачей каждого из отделений диспансера современное высокоточное оборудование, позволяющее минимизировать нагрузку на пациента, сократить время исследования и длительность сеансов. Это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, а про установленные современные линейные ускорителя «Halcyon» можно смело сказать, что это новое слово в лучевой терапии. Доктора диспансера постоянно повышают свой профессиональный уровень, учатся у лучших, обмениваются опытом в ходе различных конференций и семинаров, в том числе и международного уровня.«Благодаря такому оснащению ГУЗ «ОКОД», саратовцы, когда-то вынужденные за определёнными видами лечения обращаться к московским специалистам, могут получать медицинскую помощь самого высокого уровня, не выезжая за пределы области», – сообщил главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.«Наши пресс-туры проводятся по ключевым лечебным учреждениям города и области. Их основная цель – повышение осведомленности жителей о том, какими возможностями располагает областное здравоохранение, насколько расширились возможности в оказании медицинской помощи за последнее время. В последние годы рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, мы получаем большое количество оборудования, проводим масштабную трансформацию всей системы здравоохранения. Все это делается для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи в регионе, а пресс-туры помогают лучше узнать меняющийся в положительную сторону облик саратовского здравоохранения», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.