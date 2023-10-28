28 октября 2023 СУББОТА
Новости
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
14:01 | 27 октября
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября
13:02 | 27 октября
Татищевская птицефабрика ищет инвестора
12:00 | 27 октября
Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

Новости / Здоровье
В рамках организованного областным минздравом пресс-тура журналисты увидели, как работает онкодиспансер, какими возможностями для диагностики и лечения сегодня обладает.
Полномасштабную экскурсию провел для представителей прессы главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.
Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

Гости в сопровождении Сергея Викторовича посетили оперблок, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики, поликлиническое отделение, а также отделении радиотерапии Энгельского подразделения диспансера.

Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

Главный врач отметил, что в распоряжении врачей каждого из отделений диспансера современное высокоточное оборудование, позволяющее минимизировать нагрузку на пациента, сократить время исследования и длительность сеансов. Это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, а про установленные современные линейные ускорителя «Halcyon» можно смело сказать, что это новое слово в лучевой терапии. Доктора диспансера постоянно повышают свой профессиональный уровень, учатся у лучших, обмениваются опытом в ходе различных конференций и семинаров, в том числе и международного уровня.

Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

«Благодаря такому оснащению ГУЗ «ОКОД», саратовцы, когда-то вынужденные за определёнными видами лечения обращаться к московским специалистам, могут получать медицинскую помощь самого высокого уровня, не выезжая за пределы области», – сообщил главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.

Саратовские журналисты посетили Областной клинический онкологический диспансер

«Наши пресс-туры проводятся по ключевым лечебным учреждениям города и области. Их основная цель – повышение осведомленности жителей о том, какими возможностями располагает областное здравоохранение, насколько расширились возможности в оказании медицинской помощи за последнее время. В последние годы рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, мы получаем большое количество оборудования, проводим масштабную трансформацию всей системы здравоохранения. Все это делается для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи в регионе, а пресс-туры помогают лучше узнать меняющийся в положительную сторону облик саратовского здравоохранения», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.