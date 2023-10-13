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Юные спортсмены спортивной школы «РиФ» завоевали 10 медалей IX Всероссийской летней Спартакиады по спорту глухих

Новости
Юные спортсмены спортивной школы «РиФ» завоевали 10 медалей IX Всероссийской летней Спартакиады по спорту глухих


Завершена IX Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих, которая проходила в городах Салавате и Ишимбае (Республика Башкортостан) с 8 по 12 октября.

В Спартакиаде приняли участие 456 учащихся специализированных образовательных учреждений из 31 региона страны, было разыграно 124 комплекта наград по 6 дисциплинам спорта глухих: баскетбол, велосипедный спорт-маунтинбайк, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование.

Саратовскую область в дисциплинах плавание и легкая атлетика представляли 13 спортсменов Энгельсского и Саратовского филиалов ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».

По итогам соревнований пловцы и легкоатлеты завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

В личных соревнованиях Юлия Фролова стала победителем в прыжках в длину, Артур Курносов занял второе и третье места в плавании брасом на дистанциях 200 и 100 метров соответственно, Индира Пастахаева второй преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем.

Первыми саратовские спортсмены финишировали в беговой эстафете и эстафете комплексным плаванием 4 по 100 метров. В легкой атлетике в состав команды вошли юноши Максим Нестеров, Айдар Комаров, Иван Калядин и Кирилл Филатов. В эстафете комплексным плаванием принимали участие девушки Полина Шершова, Индира Пастахаева и Ангелина Алмазова.

Второе место пьедестала в эстафете 4 по 100 комплексным плаванием оставили за собой Милан Лахнов, Артур Курносов, Дмитрий Овчинников и Роман Лысенко.

Три бронзовые медали положили рифовцы в копилку Саратовской области эстафетном беге и плавании:
- в эстафетном беге на дистанции 4 по 200 метров среди юношей — Максим Нестеров, Александр Глушков, Иван Калядин и Кирилл Филатов;
- в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди юношей и девушек — Милан Лахнов, Индира Пастахаева, Полина Шершова, Дмитрий Овчинников;
- в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием среди юношей и девушек — Полина Шершова, Артур Курносов, Дмитрий Овчинников и Индира Пастахаева.

Подготовили спортсменов заслуженные тренеры России Галина Филиппова, Тамара Голохвастова, Ольга Минахметова, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Серебрякова.