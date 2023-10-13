Юные спортсмены спортивной школы «РиФ» завоевали 10 медалей IX Всероссийской летней Спартакиады по спорту глухих

просмотров: 139

Завершена IX Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих, которая проходила в городах Салавате и Ишимбае (Республика Башкортостан) с 8 по 12 октября.В Спартакиаде приняли участие 456 учащихся специализированных образовательных учреждений из 31 региона страны, было разыграно 124 комплекта наград по 6 дисциплинам спорта глухих: баскетбол, велосипедный спорт-маунтинбайк, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование.Саратовскую область в дисциплинах плавание и легкая атлетика представляли 13 спортсменов Энгельсского и Саратовского филиалов ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».По итогам соревнований пловцы и легкоатлеты завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.В личных соревнованиях Юлия Фролова стала победителем в прыжках в длину, Артур Курносов занял второе и третье места в плавании брасом на дистанциях 200 и 100 метров соответственно, Индира Пастахаева второй преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем.Первыми саратовские спортсмены финишировали в беговой эстафете и эстафете комплексным плаванием 4 по 100 метров. В легкой атлетике в состав команды вошли юноши Максим Нестеров, Айдар Комаров, Иван Калядин и Кирилл Филатов. В эстафете комплексным плаванием принимали участие девушки Полина Шершова, Индира Пастахаева и Ангелина Алмазова.Второе место пьедестала в эстафете 4 по 100 комплексным плаванием оставили за собой Милан Лахнов, Артур Курносов, Дмитрий Овчинников и Роман Лысенко.Три бронзовые медали положили рифовцы в копилку Саратовской области эстафетном беге и плавании:- в эстафетном беге на дистанции 4 по 200 метров среди юношей — Максим Нестеров, Александр Глушков, Иван Калядин и Кирилл Филатов;- в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди юношей и девушек — Милан Лахнов, Индира Пастахаева, Полина Шершова, Дмитрий Овчинников;- в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием среди юношей и девушек — Полина Шершова, Артур Курносов, Дмитрий Овчинников и Индира Пастахаева.Подготовили спортсменов заслуженные тренеры России Галина Филиппова, Тамара Голохвастова, Ольга Минахметова, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Серебрякова.