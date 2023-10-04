В Саратовской области продолжается снижение заболеваемости энтеровирусными инфекциями

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Губернатор области Роман Бусаргин по предложению Роспотребнадзора до 21 октября продлил следующие: не работают бассейны в школах и детских садах в Саратове и Энгельсском районе, также не допускаются болельщики в возрасте до 17 лет при проведении спортивных мероприятий в закрытых помещениях.«Отчасти понимаю беспокойство и недовольство родителей продлением некоторых ограничительных мер. В частности, невозможностью полноценно заниматься спортом, а именно - плаванием на базе образовательных учреждений. И да, надо признать тот факт, что заболеваемость идет на спад – сейчас выписывается из инфекционного стационара гораздо больше, чем туда поступает с диагнозом энтеровирусная инфекция, но это и есть результат вовремя введенных Губернатором ограничительных мер. Как педиатр с уверенностью отмечаю, что эта действенная мера помогла сдержать дальнейший рост заболеваемости среди детского населения - самой уязвимой в этом смысле группы. Прошу родителей, бабушек и дедушек набраться еще немного терпения и дождаться окончательного снижения», - прокомментировал главный врач Энгельсской детской клинической больницы, главный внештатный специалист педиатр Михаил Свинарев.