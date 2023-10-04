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10 тысяч жителей Саратовской области прошагали по 10 тысяч шагов

Новости / Здоровье
1 октября во всех муниципалитетах Саратовской области и в Саратове Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» стартовала в 10:00. Перед стартом для всех участников прошла разминка, в Саратове ее провел многократный чемпион мира по кикбоксингу Вреж Петросян.

10 тысяч жителей Саратовской области прошагали по 10 тысяч шагов

Проверить свои силы и присоединиться к акции смогли все желающие. Акция «10000 шагов к жизни», инициированная президентом лиги здоровья нации президентом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Лео Бокерия, проводится уже на протяжении нескольких лет, постоянно расширяет свою географию, ищет новые формы. Вот и в этот раз, в рамках акции была предусмотрена «Прогулка с врачом». Любители ходьбы смогли прогуляться с главным врачом Областного клинического кардиологического диспансера Владимиром Дудаковым, его профильными специалистами, задать волнующие вопросы о сердечном здоровье.

Также в ходе акции все желающие измерили артериальное давление и уровень кислорода в крови, а на финише - обезопасили свое здоровье от простудных и инфекционных заболеваний и прошли вакцинацию.

«Акция основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Главная цель этого мероприятия – пропаганда ценностей здорового образа жизни. В Саратовской области акция прошла так масштабно впервые. Этому способствовал, конечно, и погожий солнечный денек. Все участники зарядились хорошим настроением, пообщались друг с другом, а самое главное - начали путь к здоровому образу жизни с малого – с пешей прогулки, и пусть это станет хорошим стартом к здоровью и долголетию каждого! Благодарим организаторов акции и всех участников, кто решил провести этот день в компании единомышленников. Надеюсь, что это станет доброй традицией, и каждый год к ней будет присоединяться все больше и больше участников, и не только в день акции», - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.