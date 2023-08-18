Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава России высоко оценил саратовскую инфекционную службу

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Рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями начался во второй декаде июля текущего года. Ситуация находится под контролем, Саратовская областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова и Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского в полном объеме обеспечены медицинским и диагностическим оборудованием, лекарственными препаратами.После осмотра лечебных учреждений на площадке областного минздрава в формате ВКС Владимир Петрович пообщался с главными врачами лечебных учреждений, поделился положительными впечатлениями от посещения областной инфекционной больницы и городской клинической больницы № 2.«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, персонал высоквалифицированный, нареканий с точки зрения организации лечебного процесса не выявлено. Все необходимые препараты имеются в наличии, а назначения соответствуют течению заболеваний пациентов. Благодарю инфекционную службу и областной минздрав за слаженную работу, совместными усилиями мы добьемся скорейшего спада заболевания», - отметил Владимир Чуланов.В свою очередь министр здравоохранения Олег Костин поблагодарил Владимира Петровича за поддержку и высокую оценку организации лечебного процесса.«Еще раз хочу подчеркнуть, сегодняшний визит – не проверка, а помощь, нам очень важны поддержка и внимание Москвы. Мы показали все, ничего не скрывая. Совместная работа будет продолжена. До пятницы в области будут работать московские специалисты-эпидемиологи, которые оценят работу лечебных учреждений с точки зрения эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи, оценят сложившуюся обстановку», - подытожил министр Олег Костин.