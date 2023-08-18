Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава России высоко оценил саратовскую инфекционную службу
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов оценил работу по оказанию медицинской помощи больным энтеровирусной инфекцией в саратовских медучреждениях.
Рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями начался во второй декаде июля текущего года. Ситуация находится под контролем, Саратовская областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова и Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского в полном объеме обеспечены медицинским и диагностическим оборудованием, лекарственными препаратами.
После осмотра лечебных учреждений на площадке областного минздрава в формате ВКС Владимир Петрович пообщался с главными врачами лечебных учреждений, поделился положительными впечатлениями от посещения областной инфекционной больницы и городской клинической больницы № 2.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, персонал высоквалифицированный, нареканий с точки зрения организации лечебного процесса не выявлено. Все необходимые препараты имеются в наличии, а назначения соответствуют течению заболеваний пациентов. Благодарю инфекционную службу и областной минздрав за слаженную работу, совместными усилиями мы добьемся скорейшего спада заболевания», - отметил Владимир Чуланов.
В свою очередь министр здравоохранения Олег Костин поблагодарил Владимира Петровича за поддержку и высокую оценку организации лечебного процесса.
«Еще раз хочу подчеркнуть, сегодняшний визит – не проверка, а помощь, нам очень важны поддержка и внимание Москвы. Мы показали все, ничего не скрывая. Совместная работа будет продолжена. До пятницы в области будут работать московские специалисты-эпидемиологи, которые оценят работу лечебных учреждений с точки зрения эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи, оценят сложившуюся обстановку», - подытожил министр Олег Костин.
Рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями начался во второй декаде июля текущего года. Ситуация находится под контролем, Саратовская областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова и Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского в полном объеме обеспечены медицинским и диагностическим оборудованием, лекарственными препаратами.
После осмотра лечебных учреждений на площадке областного минздрава в формате ВКС Владимир Петрович пообщался с главными врачами лечебных учреждений, поделился положительными впечатлениями от посещения областной инфекционной больницы и городской клинической больницы № 2.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, персонал высоквалифицированный, нареканий с точки зрения организации лечебного процесса не выявлено. Все необходимые препараты имеются в наличии, а назначения соответствуют течению заболеваний пациентов. Благодарю инфекционную службу и областной минздрав за слаженную работу, совместными усилиями мы добьемся скорейшего спада заболевания», - отметил Владимир Чуланов.
В свою очередь министр здравоохранения Олег Костин поблагодарил Владимира Петровича за поддержку и высокую оценку организации лечебного процесса.
«Еще раз хочу подчеркнуть, сегодняшний визит – не проверка, а помощь, нам очень важны поддержка и внимание Москвы. Мы показали все, ничего не скрывая. Совместная работа будет продолжена. До пятницы в области будут работать московские специалисты-эпидемиологи, которые оценят работу лечебных учреждений с точки зрения эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи, оценят сложившуюся обстановку», - подытожил министр Олег Костин.