Саратовские учёные разработали метод улучшения диагностики болезней сердца

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Современные методы диагностики гипертонии дают верный диагноз лишь в 70% случаях, поскольку для анализа сердечной деятельности используют электрокардиограммы в промежутке от 3 до 5 минут. Данные ЭКГ за 15-20 минут помогут поднять это значение до 85%.Реализовать увеличение длины регистрируемых биологических сигналов сердца можно с помощью фитнес-браслетов и смарт-часов. Они могут фиксировать сигналы круглосуточно, что даст более точную картину.