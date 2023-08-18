18 августа 2023 ПЯТНИЦА
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14:03 | 18 августа
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13:03 | 18 августа
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12:00 | 18 августа
Муниципалитеты области продолжают подготовку к отопительному сезону
11:01 | 18 августа
Саратовские учёные разработали метод улучшения диагностики болезней сердца
10:00 | 18 августа
В Саратове открылась новая аптека
09:00 | 18 августа
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07:00 | 18 августа
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В Саратове и Энгельсе за несколько лет восстановили дороги к 15 библиотекам
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16:45 | 17 августа
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Саратовские учёные разработали метод улучшения диагностики болезней сердца

Новости / Здоровье
Математическая модель ученых СГМУ позволит снизить в 2 раза число ошибок при диагностировании сердечно-сосудистых заболеваний.
Саратовские учёные разработали метод улучшения диагностики болезней сердца

Современные методы диагностики гипертонии дают верный диагноз лишь в 70% случаях, поскольку для анализа сердечной деятельности используют электрокардиограммы в промежутке от 3 до 5 минут. Данные ЭКГ за 15-20 минут помогут поднять это значение до 85%.

Реализовать увеличение длины регистрируемых биологических сигналов сердца можно с помощью фитнес-браслетов и смарт-часов. Они могут фиксировать сигналы круглосуточно, что даст более точную картину.