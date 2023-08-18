Саратовские учёные разработали метод улучшения диагностики болезней сердца
Математическая модель ученых СГМУ позволит снизить в 2 раза число ошибок при диагностировании сердечно-сосудистых заболеваний.
Современные методы диагностики гипертонии дают верный диагноз лишь в 70% случаях, поскольку для анализа сердечной деятельности используют электрокардиограммы в промежутке от 3 до 5 минут. Данные ЭКГ за 15-20 минут помогут поднять это значение до 85%.
Реализовать увеличение длины регистрируемых биологических сигналов сердца можно с помощью фитнес-браслетов и смарт-часов. Они могут фиксировать сигналы круглосуточно, что даст более точную картину.
Современные методы диагностики гипертонии дают верный диагноз лишь в 70% случаях, поскольку для анализа сердечной деятельности используют электрокардиограммы в промежутке от 3 до 5 минут. Данные ЭКГ за 15-20 минут помогут поднять это значение до 85%.
Реализовать увеличение длины регистрируемых биологических сигналов сердца можно с помощью фитнес-браслетов и смарт-часов. Они могут фиксировать сигналы круглосуточно, что даст более точную картину.