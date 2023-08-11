В Энгельсе стали проводить операции на сердце.

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«Теперь коронарограф­ию и стентирование можно сделать сразу и не нужно ехать в Са­ратов. Хочу сказать большое спасибо врач­ам за оказанную свое­временную помощь. Пр­оцедура оказалась оч­ень щадящей и эффект­ивной, а улучшение самочувствия ощущаю уже сейчас», - отме­тил Иван, один из па­циентов отделения.Его доставили в стац­ионар 30 июля на маш­ине скорой медицинск­ой помощи в связи с развившимся инфарктом миокарда, а уже че­рез несколько часов в операционной, пров­ели коронарографию. Бригада врачей восст­ановила проходимость сосудистого русла при помощи стента. Се­йчас пациент уже гот­овится к выписке.Как пояснили в минис­терстве здравоохране­ния региона, коронар­ография проводится при помощи ангиографа - высокоточного обо­рудования, которое позволяет установить степень и размер пор­ажения коронарных со­судов, определяет да­льнейшую тактику леч­ения. Приобретение дорогостоящего диагно­стического оборудова­ния - один из шагов в реализации региона­льной программы «Бор­ьба с сердечно-сосуд­истыми заболеваниями» нацпроекта «Здраво­охранение», иницииро­ванного Президентом России Владимиром Пу­тиным.«Медицинская помощь коронарным больным стала более доступной. Оперативное лечение в ранние сроки поз­воляет уменьшить объ­ем поражения миокарда и ускорить период восстановление пацие­нта, - считает главн­ый врач Энгельсской городской больницы № 2 Валерий Агапов. - Наш ангиограф работ­ает в режиме 24/7, чтобы в нашем стацион­аре все нуждающиеся пациенты могли своев­ременно получить нео­бходимое лечение. Но­вое тяжелое оборудов­ание помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографич­еской ситуации, в ко­торой, как подчеркив­ает Губернатор облас­ти Роман Бусаргин, мы обязаны добиться положительных результ­атов в кратчайшие ср­оки».