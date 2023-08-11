В Энгельсе стали проводить операции на сердце
Менее чем за месяц в Энгельсской городской больнице №2 проведено более 50 исследований в рамках «золотого стандарта» диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Это стало возможным благодаря открытию в учреждении нового отделения рентгенэндохирургических методов диагностики и лечения. За это время было выполнено более 50 коронарографий, 17 из них – стентирования сосудов сердца
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«Теперь коронарографию и стентирование можно сделать сразу и не нужно ехать в Саратов. Хочу сказать большое спасибо врачам за оказанную своевременную помощь. Процедура оказалась очень щадящей и эффективной, а улучшение самочувствия ощущаю уже сейчас», - отметил Иван, один из пациентов отделения.
Его доставили в стационар 30 июля на машине скорой медицинской помощи в связи с развившимся инфарктом миокарда, а уже через несколько часов в операционной, провели коронарографию. Бригада врачей восстановила проходимость сосудистого русла при помощи стента. Сейчас пациент уже готовится к выписке.
Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, коронарография проводится при помощи ангиографа - высокоточного оборудования, которое позволяет установить степень и размер поражения коронарных сосудов, определяет дальнейшую тактику лечения. Приобретение дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Медицинская помощь коронарным больным стала более доступной. Оперативное лечение в ранние сроки позволяет уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановление пациента, - считает главный врач Энгельсской городской больницы № 2 Валерий Агапов. - Наш ангиограф работает в режиме 24/7, чтобы в нашем стационаре все нуждающиеся пациенты могли своевременно получить необходимое лечение. Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации, в которой, как подчеркивает Губернатор области Роман Бусаргин, мы обязаны добиться положительных результатов в кратчайшие сроки».