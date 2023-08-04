В балаковской больнице готовятся к получению первого в районе ангиографа
Приобретение дорогостоящего оборудования, позволяющего максимально визуализировать кровеносное русло человека, стало возможным благодаря реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В медучреждении сейчас идёт серьезная перестройка: доктора и пациенты ждут установки современного, первого и пока единственного в городе аппарата – ангиографа. По плану первые операции для больных с инфарктами и инсультами в Балакове пройдут уже в конце этого года.
«С введением нового высокотехнологичного оборудования пациентов с острой сосудистой катастрофой, а это инфаркты, инсульты, не придется перевозить в областной центр, в том числе и с помощью санавиации. Во время «золотого окна», тех нескольких часов, когда врач должен принять экстренные меры, у нас будет возможность проводить обследования, а в случае необходимости – и стентирование, причем не только для балаковцев, но и для жителей Вольска и Пугачева. И это, несомненно, положительно скажется на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Бусаргин», - отметила главный врач Балаковской городской клинической больницы Надежда Крючкова.
Ангиограф является незаменимым помощником в лечении инсультов и инфарктов. Проводимая на нём диагностика сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей даёт медикам подробнейшие данные о состоянии артерий и сосудов, их целостности, расположении и силе кровотока. В случаях с сосудистыми заболеваниями подобная детализация крайне важна, поскольку от этих данных часто зависит жизнь пациентов.
Установке дорогостоящего оборудования предшествует большая работа: идет усиление пола на этаже и фундамента здания для того, чтобы аппарат весом 4,5 тонны надежно стоял и выполнял свои функции. По плану до конца лета ангиограф прибудет в Балаково, а к концу года будут проведены первые операции и обследования.