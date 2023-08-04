4 августа 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 августа
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии подвели итоги работы в Саратове
17:00 | 04 августа
Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа
16:11 | 04 августа
Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям
16:02 | 04 августа
Свыше полумиллиарда рублей будут выделены на расселение 320 человек из аварийного жилья
15:41 | 04 августа
Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан
15:02 | 04 августа
Годовой план воспроизводства лесов в Саратовской области выполнен на 75%
14:28 | 04 августа
Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях
14:03 | 04 августа
Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района
13:00 | 04 августа
Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»
12:03 | 04 августа
Сумма инвестиций резидентов Столыпинского индустриального парка составляет более 4,5 млрд рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В балаковской больнице готовятся к получению первого в районе ангиографа

Новости / Здоровье
В балаковской больнице готовятся к получению первого в районе ангиографа


Приобретение дорогос­тоящего оборудования, позволяющего макси­мально визуализировать кровеносн­ое русло человека, стало возможным благо­даря реализации реги­ональной программы «Борьба с сердечно-со­судистыми заболевани­ями» нацпроекта «Здр­авоохранение», иници­ированного Президент­ом России Владимиром Путиным.

В медучреждении сейч­ас идёт серьезная пе­рестройка: доктора и пациенты ждут устан­овки современного, первого и пока единст­венного в городе апп­арата – ангиографа. По плану первые опер­ации для больных с инфарктами и инсульта­ми в Балакове пройдут уже в конце этого года.

«С введением нового высокотехнологичного оборудования пациен­тов с острой сосудис­той катастрофой, а это инфаркты, инсульт­ы, не придется перев­озить в областной це­нтр, в том числе и с помощью санавиации. Во время «золотого окна», тех нескольких часов, когда врач должен принять экстр­енные меры, у нас бу­дет возможность пров­одить обследования, а в случае необходим­ости – и стентирован­ие, причем не только для балаковцев, но и для жителей Вольска и Пугачева. И это, несомненно, положит­ельно скажется на де­мографической ситуац­ии в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Буса­ргин», - отметила гл­авный врач Балаковск­ой городской клиниче­ской больницы Надежда Крючкова.

Ангиограф является незаменимым помощником в лечении инсультов и инфарктов. Прово­димая на нём диагнос­тика сосудов сердца, головного мозга, вн­утренних органов и конечностей даёт меди­кам подробнейшие дан­ные о состоянии арте­рий и сосудов, их це­лостности, расположе­нии и силе кровотока. В случаях с сосуди­стыми заболеваниями подобная детализация крайне важна, поско­льку от этих данных часто зависит жизнь пациентов.
Установке дорогостоя­щего оборудования пр­едшествует большая работа: идет усиление пола на этаже и фун­дамента здания для того, чтобы аппарат весом 4,5 тонны надеж­но стоял и выполнял свои функции. По пла­ну до конца лета анг­иограф прибудет в Ба­лаково, а к концу го­да будут проведены первые операции и обс­ледования.