В балаковской больнице готовятся к получению первого в районе ангиографа

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Приобретение дорогос­тоящего оборудования, позволяющего макси­мально визуализировать кровеносн­ое русло человека, стало возможным благо­даря реализации реги­ональной программы «Борьба с сердечно-со­судистыми заболевани­ями» нацпроекта «Здр­авоохранение», иници­ированного Президент­ом России Владимиром Путиным.В медучреждении сейч­ас идёт серьезная пе­рестройка: доктора и пациенты ждут устан­овки современного, первого и пока единст­венного в городе апп­арата – ангиографа. По плану первые опер­ации для больных с инфарктами и инсульта­ми в Балакове пройдут уже в конце этого года.«С введением нового высокотехнологичного оборудования пациен­тов с острой сосудис­той катастрофой, а это инфаркты, инсульт­ы, не придется перев­озить в областной це­нтр, в том числе и с помощью санавиации. Во время «золотого окна», тех нескольких часов, когда врач должен принять экстр­енные меры, у нас бу­дет возможность пров­одить обследования, а в случае необходим­ости – и стентирован­ие, причем не только для балаковцев, но и для жителей Вольска и Пугачева. И это, несомненно, положит­ельно скажется на де­мографической ситуац­ии в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Буса­ргин», - отметила гл­авный врач Балаковск­ой городской клиниче­ской больницы Надежда Крючкова.Ангиограф является незаменимым помощником в лечении инсультов и инфарктов. Прово­димая на нём диагнос­тика сосудов сердца, головного мозга, вн­утренних органов и конечностей даёт меди­кам подробнейшие дан­ные о состоянии арте­рий и сосудов, их це­лостности, расположе­нии и силе кровотока. В случаях с сосуди­стыми заболеваниями подобная детализация крайне важна, поско­льку от этих данных часто зависит жизнь пациентов.Установке дорогостоя­щего оборудования пр­едшествует большая работа: идет усиление пола на этаже и фун­дамента здания для того, чтобы аппарат весом 4,5 тонны надеж­но стоял и выполнял свои функции. По пла­ну до конца лета анг­иограф прибудет в Ба­лаково, а к концу го­да будут проведены первые операции и обс­ледования.