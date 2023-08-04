Эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии подвели итоги работы в Саратове

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В течение пятидневной насыщенной работы эксперты посетили ряд медицинских учреждений города и области, ознакомились с их работой по направлениям «акушерство и гинекология», а также «неонатология».В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава с участием заместителя председателя правительства Сергея Егорова, присутствующие подвели итоги, обсудили состояние организации оказания медицинской помощи в Саратовской области.Основная работа осуществлялась на базе Клинического перинатального центра Саратовской области, где проводился анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организация работы всех подразделений.«Такие визиты полезны для наших медицинских учреждений. Благодаря этому обсуждаются проблемы и выполняются важные рекомендации специалистов. Сотрудничество, безусловно, приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг и положительным результатам. По итогам будут даны рекомендации, а квалификация и качество работы саратовских медиков оценены высоко» - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.