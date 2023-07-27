СГМУ дополнительно обучит 100 студентов для работы на селе
В Саратовском государственном медицинском университете имени Разумовского завершен прием документов на целевое обучение, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
В приемную комиссию документы на целевое обучение подали 312 человек при выделенной квоте в количестве 245 мест.
Прием на обучение будет проводиться по результатам ЕГЭ, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых СГМУ самостоятельно.
По данным минздрава, внедрен еще один механизм поддержки абитуриентов. Дополнительно будет набрано еще 100 студентов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, но готовых работать после окончания вуза в сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.
Данный механизм поддержки предложил губернатор Роман Бусаргин, чтобы помочь медицинским организациям, остро нуждающимся во врачебных кадрах.
«Дефицит медицинских кадров наблюдается по всей территории России. Потребность Саратовской области во врачах составляет 1961 человек, наибольшую потребность испытывают районные больницы, в первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 человек, в участковых педиатрах - 48.
Основной и эффективный механизм устранения дефицита кадров - целевая подготовка специалистов. Слаженная работа всех заинтересованных ведомств в этом направлении даст положительный результат», - пояснил Олег Костин.
Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации Саратовской области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по телефону 67-05-97.