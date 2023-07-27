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СГМУ дополнительно обучит 100 студентов для работы на селе

Новости / Здоровье

В Саратовском государственном медицинском университете имени Разумовского завершен прием документов на целевое обучение, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
СГМУ дополнительно обучит 100 студентов для работы на селе



В приемную комиссию документы на целевое обучение подали 312 человек при выделен­ной квоте в количест­ве 245 мест.
Прием на обучение бу­дет проводиться по результатам ЕГЭ, кото­рые признаются в кач­естве результатов вс­тупительных испытани­й, и (или) по резуль­татам вступительных испытаний, проводимых СГМУ самостоятельн­о.
По данным минздрава, внедрен еще один ме­ханизм поддержки аби­туриентов. Дополните­льно будет набрано еще 100 студентов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, но готовых работать после окончания вуза в сельской местнос­ти. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.
Данный механизм подд­ержки предложил губе­рнатор Роман Бусарги­н, чтобы помочь меди­цинским организациям, остро нуждающимся во врачебных кадрах.
«Дефицит медицинских кадров наблюдается по всей территории России. Потребность Саратовской области во врачах составляет 1961 человек, наибол­ьшую потребность исп­ытывают районные бол­ьницы, в первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 чело­век, в участковых пе­диатрах - 48.
Основной и эффективн­ый механизм устранен­ия дефицита кадров - целевая подготовка специалистов. Слажен­ная работа всех заин­тересованных ведомств в этом направлении даст положительный результат», - пояснил Олег Костин.
Желающим заключить соглашение о трудоуст­ройстве в медицинские организации Сарато­вской области необхо­димо обратиться в ми­нистерство здравоохр­анения по телефону 67-05-97.