В аритмологической операционной ОККД обновлена система навигации

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В аритмологической операционной Областного клинического кардиологического диспансера обновлена система навигации. Модернизация коснулась программного обеспечения станции и её компонентов, теперь система скомпонована на единой подвижной платформе.По словам заведующего КХО№3, аритмолога Дениса Сергеевича Терехова, программное обновление навигационной системы позволит подключать к ней новую линейку катетеров с магнитными датчиками и применять их в случаях со сложными аритмиями, требующими высокоплотного картирования аритмологического субстрата. Компоновка же электрофизиологической и навигационной станций единым блоком на общем модуле удобна с точки зрения организации пространства вокруг операционного стола и облегчает работу хирурга, снижая зрительную утомляемость.В условиях обновленной системы навигации уже выполнены вмешательства троим пациентам с фибрилляцией предсердий. «Один из случаев был с особенностью - пациентка с общим коллектором левых лёгочных вен. Несмотря на бытующее мнение коллег, многие из которых утверждают, что данная анатомическая особенность упрощает процедуру, мы столкнулись с обратной ситуацией, очень долго добивались изоляции этой крупной венозной структуры. Все вмешательства успешно завершены», - прокомментировал Денис Сергеевич.