Цифровые технологии на службе медицины

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В новом помещении амбулатории на 50 посещений в смену более 1200 жителей сел Синенькие и Пудовкино принимают терапевт, врач общей врачебной практики, акушерка и врач-стоматолог. Здесь удобно расположены врачебные кабинеты, регистратура, аптечный пункт и процедурный кабинет.Сердце амбулатории - аппаратно-программный комплекс, с помощью которого доктор проводит и получает результаты исследований (в режиме реального времени), выезжает и проводит обследование маломобильных пациентов на дому.Еще один внедренный сервис позволяет пациенту получить медицинскую консультацию профильного специалиста в формате видеосвязи, в чате, в аудиосообщениях. Его основная цель - возможность экстренных консультаций и вызова врача на дом или запись на прием.Основное преимущество амбулатории – возможность проведения телеконсультаций, которые позволяют обеспечить квалифицированную консультативно-диагностическую медицинскую помощь пациенту в режиме видеоконференции. В амбулатории они двухступенчатые: проводятся врачами районной больницы и врачами Областных лечебных учреждений (Областной клинической больницы и Областного кардиологического диспансер). Записаться на телеконсультацию можно в регистратуре амбулатории.«Оптимизация процессов, получение результатов обследований в режиме реального времени позволяет быстро отследить состояние, проконтролировать динамику развития заболевания, связаться с профильными специалистами, получить консультацию «врач — врач» и принять взвешенное решение по дообследованию и маршрутизации пациента. Это позволяет решать много вопросов, связанных с оказанием своевременной и квалифицированной медпомощи, особенно в населенных пунктах, удаленных от крупных медицинских центров. Внедрение подобных технологий будет продолжено» - отметил Олег Костин.