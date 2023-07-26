Саратовцы получили государственные награды
Президент РФ Владимир Путин наградил художественного руководителя Театра хоровой музыки государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке». Люмила Лицова отмечена Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Также высоко глава государства оценил работу директора государственного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств №1 г. Маркса Светланы Жуковой. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Управление кадровой политики и государственной службы Правительства области