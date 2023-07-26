26 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июля
В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
17:32 | 25 июля
Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест
17:02 | 25 июля
Саратовцы получили государственные награды
16:03 | 25 июля
Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»
15:17 | 25 июля
Открыт набор в «Школу предпринимательства»
15:02 | 25 июля
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье
14:50 | 25 июля
Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
14:49 | 25 июля
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»
14:02 | 25 июля
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь
13:01 | 25 июля
Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч
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Саратовцы получили государственные награды

Новости
Саратовцы получили государственные награды

Президент РФ Владимир Путин наградил художественного руководителя Театра хоровой музыки государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке». Люмила Лицова отмечена Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Также высоко глава государства оценил работу директора государственного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств №1 г. Маркса Светланы Жуковой. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Управление кадровой политики и государственной службы Правительства области