26 июля «Электричка здоровья» отправится со станции «Саратов-1»

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Пассажиры электропоезда "Саратов-1 - станция Тарханы" смогут проверить свое здоровьеДля пассажиров электрички №6475 специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики организуют экспресс-обследование: измерение артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра. По результатам обследования пассажиры получат консультацию терапевта.По прибытии на станцию Тарханы будет организована работа «Островка здоровья» на базе ФАП с. Шевыревка. Здесь желающие смогут пройти не только вышеперечисленные обследования, но и бесконтактную тонометрию с определением внутриглазного давления, компьютерную диагностику работы сердца на аппарате «Кардиовизор». В Шевыревке специалисты «Островка здоровья» будет работать с 10.00 до 13.00.«Широкий охват диспансеризацией населения – это задача, которую поставил Губернатор области Роман Бусаргин. Мы используем любые возможности для того, чтобы как можно больше жителей области не только обратили внимание на свое здоровье и здоровье близких, но и проверили его основные показатели без большой потери времени, не обращаясь в лечебное учреждение. Подобные акции будут продолжены. Следите за анонсами на официальном сайте, в социальных сетях и в телеграмм-канале министерства здравоохранения. Найдите время и возможность проверить свое здоровье», - обратился к землякам министр здравоохранения Олег Костин.