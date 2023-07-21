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Эксперты высоко оценили работу кардиологической помощи в Саратовской области

Новости / Здоровье
Федеральные эксперты после посещения Саратовской области дадут рекомендации региональным службам кардиологической помощи
Эксперты высоко оценили работу кардиологической помощи в Саратовской области

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России посетили Саратов. Специалисты ознакомились с работой регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, работой кардиологического звена одной из поликлиник и дали оценку качества оказания кардиологической и кардиохирургической помощи.

В энгельсской городской больнице №2 гости осмотрели новую рентген-операционную, отделение реанимации и кардиологическое отделение. Не так давно здесь была смонтирована и введена в эксплуатацию ангиографическая система для проведения рентгенваскулярных диагностических и лечебных мероприятий, организовано отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, уже прооперированы 5 пациентов.

Сотрудники исследовательского центра оценили качество и маршрутизацию оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля. В целом работа учреждения была одобрена, намечены пути развития в этой отрасли.

В этот же день на площадке областного минздрава состоялся круглый стол с участием заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова, ответственного секретаря Комиссии Генерального совета партии по здравоохранению Ильи Крюкова, руководителя территориального фонда медицинского страхования Сергея Заречнева, руководителей профильных управлений и главных врачей.

Под председательством министра здравоохранения Олега Костина обсудили приоритеты и задачи направления «Здоровье человека», ход реализации народной программы партии «Единая Россия», достижение целевых показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в области.

«Нам очень приятно, что эксперты такого высокого уровня не обошли стороной систему кардиологической помощи Саратовской области. Федеральные эксперты совместно с ведущими специалистами региона проверили работу кардиологической и кардиохирургической служб, кадровой политики и взаимодействия с вузом, состояние информатизации в сфере здравоохранения.

Итогом работы станет заключение с выделением сильных и слабых сторон и подробных рекомендаций по улучшению региональной системы оказания помощи вышеперечисленных служб. Безусловно, такие выездные мероприятия полезны со всех сторон: эксперты дают не только объективную оценку деятельности службы, но и обозначают точки роста, дают действенные рекомендации. С учетом поступающего оборудования в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, все эти рекомендации реализуемы и преследуют одну цель - улучшение качества оказания медицинской помощи», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.