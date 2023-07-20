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В Энгельсской городской больнице № 2 заработал современный ангиографический комплекс

Новости / Здоровье
Пациентам лечебного учреждения впервые была проведена коронарография

В Энгельсской городской больнице № 2 заработал современный ангиографический комплекс



У троих больных показаний к ангиопластике и стентированию выявлено не было. Одному пациенту проведена операция «транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий».

Операции прошли без осложнений. Все пациенты чувствуют себя хорошо.
Этого знаменательного события ждали не только врачи-хирурги и сотрудники рентгенхирургического отделения, но и врачи-специалисты других хирургических отделений, выполняющие оперативные вмешательства под контролем систем визуализационного контроля и планирующие работать на новом ангиографе. И, конечно же, рады пациенты, которые получат медицинскую помощь широкого спектра при краткосрочном режиме ожидания.

Провел операции заведующий отделением Константин Гусев – врач с большим стажем работы в кардиореанимации и в рентген-операционной. На счету Константина Викторовича сотни прооперированных и пролеченных больных.

«Сердечно-сосудистая патология — одна из главных причин госпитализации и смертности в России и развитых странах. Ангиография выявляет повреждения и пороки развития кровеносных сосудов: аневризмы, сужения сосудов, мальформация, нарушения проходимости сосудов (атеросклероз, тромбоз), опухоли и другие. Применение аппаратуры подобного рода – большой шаг вперед в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Теперь рентгенхирургическая помощь пациентам кардиологического профиля в Левобережье стала более доступна. Кроме того, это позволяет уменьшить сроки пребывания пациентов с ишемической болезнью сердца в стационаре» - отметил министр здравоохранения Олег Костин