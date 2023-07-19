Граждане, больные фенилкетонурией, получат ежемесячную денежную выплату

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Фенилкетонурия — это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в нарушении обмена аминокислот. Из-за такого дисбаланса в теле накапливаются опасные соединения, способные отравлять нервную систему, в том числе и ткани головного мозга.«Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 рублей жителям области, страдающим фенилкетонурией, - очень хорошая новость. Это станет большим подспорьем для таких граждан, они смогут тщательнее следить за своим питанием, соблюдать диету, а значит и избежать нежелательных последствий для здоровья, улучшить качество жизни. Выплату, инициированную Губернатором области Романом Бусаргиным, будут получать как совершеннолетние граждане, так и родители детей с этим заболеванием», - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.