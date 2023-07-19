В детском отделении Калининской районной поликлиники открылась игровая комната

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В прошлом году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентов РФ Владимиром Путиным, в поликлиническом отделении на 600 посещений в смену был произведен капитальный ремонт.Игровая комната для маленьких посетителей была запланирована в ходе ремонтных работ детского отделения на втором этаже. Здесь были проведены все необходимые подготовительные работы, произведена тематическая роспись стен, закуплена мебель, игрушки.«Детская комната ко всеобщей радости сегодня распахнула свои двери для пациентов поликлиники, которым скучно ждать приема к доктору. Мы все сделали с большой любовью - в просторном светлом помещении разместили большой удобный диван, ребят ожидает большое количество игрушек, а также роспись на стене из любимого мультфильма. Встречают пациентов в детском поликлиническом отделении опытные, доброжелательные регистраторы Елена Сергеевна Рассветова и Татьяна Александровна Череповская. В комнате находится рециркулятор, игрушки и инвентарь моются и обрабатываются ежедневно, так что мамочкам не придется беспокоиться о чистоте этих предметов» - отметил главный врач Калининской районной больницы Михаил Татарский.