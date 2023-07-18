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Студенты-медики, не прошедшие по целевой квоте, смогут обучаться за счет средств областного бюджета

Новости / Здоровье

Для обучения студентов, не прошедших по квоте целевого приема и готовых работать в сельской местности, внедрен еще один механизм поддержки

Студенты-медики, не прошедшие по целевой квоте, смогут обучаться за счет средств областного бюджета

Потребность во врачах составляет 1961 человек, наибольшую потребность испытывают районные больницы, в первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 человек, участковых педиатрах – 48, есть потребность также в узких специалистах - кардиологах, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, рентгенологах эндокринологах.

Квота приема на целевое обучение по образовательным программам специалитета для министерства здравоохранения Саратовской области на 2023/2024 учебный год составляет 245 мест.
Направления на целевое обучение, выданные межведомственной комиссией для обучения по программам специалитета, получили 399 человек.
Желающих поступать по целевому направлению по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (наиболее дефицитные специальности) больше на 131 человек. С учетом низких баллов ЕГЭ для участия в конкурсе количество таких специалистов ориентировочно составит порядка 90-100 человек.

«Основной механизм устранения дефицита медицинских кадров – целевая подготовка специалистов. Учитывая, что на территории области имеется положительный пример решения кадрового вопроса по укомплектованию службы скорой медицинской помощи, когда по инициативе Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина было организовано обучение ординаторов по специальности «Скорая медицинская помощь» (выпуск текущего года 25 врачей скорой медицинской помощи), с учетом дефицита кадров в этой сфере, Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посчитал необходимым внедрить еще один механизм поддержки ребят, которые планируют стать врачами. В данный момент министерство здравоохранения анализирует списки студентов, изъявивших желание обучаться по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», не прошедших по квоте целевого приема, но готовых после выпуска работать по профессии в сельской местности, за счет средств бюджета Саратовской области. Подготовка данных специалистов будет осуществляться только для медицинских организаций, остро нуждающихся во врачебных кадрах» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.