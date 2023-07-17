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Больница в Ртищеве должна получить дополнительное развитие, чтобы стать межрайонным центром

Новости / Здоровье
Больница в Ртищеве должна получить дополнительное развитие, чтобы стать межрайонным центром. Перспективы модернизации обсудил губернатор Роман Бусаргин во время визита в район.
Больница в Ртищеве должна получить дополнительное развитие, чтобы стать межрайонным центром


Районное медучреждение занимает целый больничный городок. Здесь находятся лечебные корпуса, взрослая и детская поликлиники. Больница обслуживает 50 тысяч жителей Ртищевского района, обеспечена необходимым оборудованием, но частично нужно обновление.

Например, в детской поликлинике требуется заменить аппарат УЗИ. Роман Бусаргин поручил региональному Минздраву включить закупку этой техники в программу модернизации, а также выяснить, какое ещё оборудование нужно сюда поставить.

По этой же программе в Ртищево впервые пришел компьютерный томограф. Под него переоборудовано отдельное диагностическое крыло корпуса. Ежедневно здесь проходят обследование 10-12 человек. Раньше такой возможности в государственной медицине не было, пациентам приходилось ездить а Саратов или идти в частную клинику. Губернатор поручил наладить запись на КТ, чтобы сюда по направлению от врача могли приходить пациенты не только из Ртищева, но и из других районов.

Роман Бусаргин также поднял тему кадров для ртищевской медицины. В этом году договор на целевое обучение заключили с 6 абитуриентами, а всего в СГМУ учится 31 целевик из Ртищевского района. Губернатор предложил главе района вместе с главврачом также создать специальный медицинский класс, где смогут учиться те, кто в будущем хочет стать врачом.

«У ртищевской больницы хорошая база, но ей требуется обновление. В этом поможет программа модернизации, которую запустил Президент Владимир Путин. В перспективе здесь можно создать межрайонный диагностический центр, куда будут приезжать не только ртищевцы, но и жители соседних районов», - отметил Роман Бусаргин.