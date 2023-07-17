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В Балашовском родильном доме начали практиковать партнёрские роды
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В Балашовском родильном доме начали практиковать партнёрские роды

Новости / Здоровье
Теперь это возможно даже при операции кесарево сечение
В Балашовском родильном доме начали практиковать партнёрские роды




Операция может проводиться под эпидуральной анестезией, когда женщина находится в сознании. Сразу после появления ребенка на свет акушеры рекомендуют обеспечить ему контакт «кожа-к-коже» с мамой или папой. Это важно сделать в первые минуты жизни, поскольку это благоприятно для ребёнка - способствует скорейшей адаптации малыша к микрофлоре семьи и укреплению иммунитета.
Совместные роды – это возможность проявить любовь и поддержку, а также вместе пережить чудесный момент вашей семейной жизни – рождение малыша! Все чаще семьи выбирают партнерские роды, считая их логичным завершением беременности.

«Ни в коем случае не стоит идти на роды потому, что это «модно», «все друзья так рожали», а также без подготовки и из любопытства. Роды – это не развлекательное мероприятие, а ответственный период в жизни каждой пары. В ходе родов, помимо эмоциональной поддержки мужчины могут оказать и физическую помощь: сделать массаж, отвлечь, подать воды, поговорить или позвать медицинский персонал в случае, если это необходимо. У партнерских родов есть ряд неоспоримых плюсов, но в любом случае подходить к этому стоит взвесив все «за и против».
Роддома, практикующие партнерские роды, идут в ногу со временем и способствуют укреплению института семьи и брака, ведь никто еще не придумал ничего лучше на земле, чем появление на свет новой жизни, нового человека» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.