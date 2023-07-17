Около 200 жителей Базарно-Карабулакского района прошли обследование в «Поезде здоровья» ⠀
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В составе «Поезда здоровья» работали терапевты, кардиологи, эндокринологи, отоларинголог, онкологи, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, гериатр, а также медики Центра здоровья регионального центра общественного здоровья.
Жители смогли сделать ЭКГ, пройти ультразвуковую диагностику брюшной полости, флюорографию, узнать уровень глюкозы и холестерина.
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Обследование прошли порядка 200 человек, некоторые были направлены в областной центр на дообследование и лечение.
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«Все больше и больше жителей районов нашей области проходят диспансеризацию в рамках «Поезда здоровья». Диспансеризацию жителей Базарно-Карабулакского района проводили в течение трех дней. Это дало широкий охват населения района, многие из обратившихся направлены для прохождения дальнейшего и более подробного медицинского обследования. Это свидетельствует о нужности и важности проводимой акции. Ведь лучшая медицинская помощь – это профилактика», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.
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Напомним, что в Саратовской области акция проходит при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Здравоохранение». Уникальный комплекс мероприятий реализуется в целях повышения доступности медицинской помощи населению.
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