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72 жителя Федоровского района прошли обследование в «Поезде здоровья» ⠀

Новости / Здоровье
72 жителя Федоровского района прошли обследование в «Поезде здоровья» ⠀

Прием жителей поселка провели терапевт, узкие специалисты, у всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление.

Обследование прошли 72 жителя. 14 из них направлены на дообследование, один пациент - на госпитализацию, многие получили рекомендации по лечению.

«Поезд здоровья» продолжает свой путь по территории Саратовской области. Пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно! За время акции бригады высококвалифицированных медицинских работников посетили различные районы области. Более 1000 сельских жителей отдалённых районов области смогли проверить свое здоровье, получить консультации узких специалистов», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.