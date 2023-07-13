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Завершена работа «Поезда здоровья» в Фёдоровском районе

Новости / Здоровье
Завершена работа «Поезда здоровья» в Фёдоровском районе


Прием жителей поселка провели терапевт, узкие специалисты, у всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление.

Обследование прошли 72 жителя. 14 из них направлены на дообследование,
на госпитализацию - один пациент, многим были даны рекомендации по лечению.

«Поезд здоровья» продолжает свой путь по территории Саратовской области. Пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно! За время акции бригады высококвалифицированных медицинских работников посетили различные районы области. Более 1000 сельских жителей отдалённых районов области смогли проверить свое здоровье, получить консультации узких специалистов» - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Следите за анонсами на официальных страницах министерства и принимайте участие в «Поезде здоровья»!
Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма!