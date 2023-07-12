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В «Поезде здоровья» врачи выявили у пациента подозрение на острый инфаркт миокарда

Новости / Здоровье
В «Поезде здоровья» врачи выявили у пациента подозрение на острый инфаркт миокарда

Прием жителей села Березовая Лука Духовницкого района провели терапевты, отоларингологи и другие специалисты.
Один пациент с выявленным подозрением на острый инфаркт миокарда был немедленно транспортирован бригадой скорой медицинской помощи в Балаковскую клиническую больницу.

- Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Случай с выявленным подозрением на острый инфаркт миокарда в селе Березовая Лука – яркое тому подтверждение. Пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно. За время акции бригады высококвалифицированных медицинских работников посетили различные районы области. Более 1000 сельских жителей отдалённых районов области смогли проверить свое здоровье, получить консультации узких специалистов, - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.