В Саратовской области продолжается реализация проекта «#Здоровое село»

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11 июля выезд специалистов Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики состоялся в деревню Юрловка Гагаринского района, где жители уже с нетерпением ждали прибытия медиков.В этот день все желающие, в том числе маломобильные граждане, подвоз которых был организован транспортом министерства труда и социальной защиты области, смогли пройти комплексное обследование и по его результатам получить индивидуальные консультации терапевта.Подробнее о мероприятии рассказал специалист регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Данный проект помогает решить несколько задач: повышение доступности медицинской помощи сельскому населению, выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (повышенный уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность), формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни».Также в рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, проводимой по инициативе Министерства здравоохранения России с 10 по 16 июля 2023 года, специалисты ГУЗ «СОЦОЗМП» организовали лекцию об алгоритмах оказания первой помощи и о связи потребления алкоголя и травмах.Всего в этот день было обследовано 37 сельских жителей.Проект «#Здоровое село» продолжит свою работу.