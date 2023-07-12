Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 2023

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Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.В номинация «Лучший неонатолог» в справедливой борьбе первое место завоевала Марина Барулина - врач-неонатолог Клинического перинатального центра Саратовской областиКонкурс проходил в три этапа. Первый этап проводился на уровне медицинских организаций. На этом этапе медицинские организации выдвинули кандидатуры медицинских работников для участия в конкурсе. На втором этапе отбор конкурсантов провели Конкурсные комиссии федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, иных организаций, в ведении которые находятся медицинские организации.Подведение итогов третьего этапа проводилось Центральной конкурсной комиссией.Марина Александровна работает в Клиническом перинатальном центре с февраля 2012 года в должности заведующего отделением патологии новорожденных и недоношенных детей - врача неонатолога. Общий стаж работы в области здравоохранения составляет 18 лет.Приоритетным направлением работы отделения патологии новорожденных и недоношенных детей является повышение качества оказания квалифицированной медицинской помощи новорожденным детям с дыхательными расстройствами. Марина Александровна – хороший наставник молодых специалистов.«Марина Александровна постоянно совершенствует свою профессиональную подготовку, участвует в семинарах и конференциях, и победа во всероссийском конкурсе – доказательство того, что ее труды не проходят даром. Постоянный профессиональный рост позволяет ей не только оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам на высоком уровне, но и уверенно участвовать в престижных профессиональных конкурсах. Поздравляю Марину Александровну, желаю ей дальнейшего роста» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.