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В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»
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В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»

Новости / Здоровье
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»


На этой неделе «Поезд здоровья» сделает несколько остановок

11 июля – с. Березовая Лука, Духовницкий район .С 10:00 до 15:00
12 июля – р.п. Мокроус, ул.Советская, 22. С 9:00 до 14:00
Базарно-Карабулакский район:
13 июля – с. Сухой Карабулак
14 июля – с. Хватовка
15 июля – р.п. Базарный Карабулак, Центральная площадь
Время работы: с 10:00 до 14:00

Прием пациентов проведут терапевты, узкие специалисты, также жители смогут пройти флюорографию, электрокардиографию, определить уровень глюкозы и холестерина. Жители Базарного Карабулакского района смогут пройти маммографию. Все это без предварительной записи и бесплатно.

«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр. Проект министерства здравоохранения области призван повысить доступность медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов, в первую очередь - сельских. Это важно для пожилых и маломобильных граждан. Не упускайте возможность проверить свое здоровье!» - отметил Олег Костин.