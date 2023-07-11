В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»

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На этой неделе «Поезд здоровья» сделает несколько остановок11 июля – с. Березовая Лука, Духовницкий район .С 10:00 до 15:0012 июля – р.п. Мокроус, ул.Советская, 22. С 9:00 до 14:00Базарно-Карабулакский район:13 июля – с. Сухой Карабулак14 июля – с. Хватовка15 июля – р.п. Базарный Карабулак, Центральная площадьВремя работы: с 10:00 до 14:00Прием пациентов проведут терапевты, узкие специалисты, также жители смогут пройти флюорографию, электрокардиографию, определить уровень глюкозы и холестерина. Жители Базарного Карабулакского района смогут пройти маммографию. Все это без предварительной записи и бесплатно.«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр. Проект министерства здравоохранения области призван повысить доступность медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов, в первую очередь - сельских. Это важно для пожилых и маломобильных граждан. Не упускайте возможность проверить свое здоровье!» - отметил Олег Костин.