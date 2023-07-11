В Саратовском областном госпитале ветеранов войн научат правилам сохранения когнитивного здоровья

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С 10 июля по 18 августа в Саратове пройдёт цикл мероприятий «Летняя школа когнитивного здоровья».Целью акции является повышение знаний населения для сохранения когнитивного здоровья.В рамках акции волонтеры-медики Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», совместно с врачами Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского и Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, а так же специалистами Центра социального обслуживания населения г. Саратова проведут комплекс интерактивных занятий:18 июля 2023 года волонтёры-медики, при поддержке благотворительного фонда «Память поколений», проекта "деменция.net" и Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского проведут интерактивную лекцию, посвященную способам профилактики и правилам сохранения ясности ума и мыслей. Кроме того, волонтёры покажут ряд упражнений для улучшения концентрации внимания.Адрес проведения: г. Саратов ул. Гвардейская 21А (Саратовский областной клинический госпиталь ветеранов войн).Время проведения: 15:00 по Саратовскому времени.Контактные данные: Разаханова Анастасия – руководитель Центра профилактики когнитивных расстройств в г. Саратов.Номер: 8-928-653-06-90 (WhatsApp)Соц. сети: https://clck.ru/34wnaW